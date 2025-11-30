Alcalde Víctor Manuel Leija promueve diálogo con obispos en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah.- Como parte del compromiso de mantener un gobierno cercano, incluyente y abierto al diálogo, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega recibió la visita de cortesía de los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Monterrey, representantes de la Arquidiócesis de Monterrey, la Diócesis de Ciudad Victoria, la Diócesis de Piedras Negras y la Diócesis de Saltillo.

El encuentro se llevó a cabo en un ambiente cordial, respetuoso y de alta fraternidad, reafirmando la voluntad de la administración municipal de establecer vínculos de colaboración con todos los sectores que aportan al bienestar colectivo.

El presidente municipal destacó que este tipo de reuniones enriquecen el trabajo del gobierno local, ya que permiten escuchar distintas perspectivas sobre la vida comunitaria y atender las necesidades, proyectos y valores que fortalecen el bienestar de Cuatro Ciénegas.

"Para nosotros es fundamental mantener una relación cercana con cada sector de la sociedad, sin duda estos encuentros nos permiten fortalecer la unidad, promover el respeto y trabajar de manera conjunta por una comunidad más sólida y en armonía", expresó el edil.

Además, Leija Vega subrayó que la presencia de los Obispos es un gesto que honra a la comunidad y reafirma el espíritu de fraternidad que caracteriza al municipio.

"Agradecemos profundamente este acercamiento, porque contribuye a construir puentes que unen y que nos permiten seguir avanzando con responsabilidad y sensibilidad social. La buena voluntad y el diálogo siempre serán pilares de nuestra administración", añadió el Presidente Municipal.

Durante la convivencia, se intercambiaron muestras de aprecio y cordialidad que reforzaron los lazos de colaboración. La reunión destacó por su calidez y por la disposición mutua para continuar impulsando acciones que fortalezcan el tejido social.

El Gobierno Municipal reconoce que este tipo de acercamientos generan un clima positivo para el desarrollo de la comunidad, fomentando la confianza, la colaboración y la construcción de un entorno donde prevalezca el respeto y la unidad.