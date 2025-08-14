Alcalde de San Buenaventura promueve cultura con exposición inmersiva

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Como parte de las estrategias del regreso a clases, el alcalde de San Buenaventura, Hugo Iván Lozano Sánchez, acompañado del departamento de Educación, asistió al Museo Biblioteca Pape de Monclova con la finalidad de acercar a los estudiantes la experiencia cultural de la exposición inmersiva 'Van Gogh Dreams'.

En el encuentro participaron también alcaldes de la Región Centro–Desierto, con el objetivo de coordinar un calendario de visitas para alumnos de sus municipios. La regidora de Educación, María Luisa García Méndez, y el director Juan José Rivera Franco acompañaron al alcalde sambonense durante el recorrido guiado por el personal del museo, quienes mostraron las áreas interactivas y salas temáticas antes de pasar a la reunión de planeación.

'Van Gogh Dreams' es una experiencia inmersiva que recrea obras icónicas del pintor neerlandés a través de proyecciones envolventes, sonido ambiental y espacios temáticos como La Noche Estrellada, El Jardín de los Girasoles y El Cuarto de Arlés. También cuenta con áreas para fotografías. La muestra permanecerá abierta hasta marzo de 2025, con acceso gratuito para todo público.

Las visitas escolares buscan promover la cultura como una herramienta educativa, fomentando que niñas, niños y jóvenes vivan de cerca el arte y la historia en experiencias que trascienden.