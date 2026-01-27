Fiscalía investiga a amigo de familia tras herida de Cristian N. en San Juan de Sabinas

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado, a través del delegado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que se investiga el caso de Cristian N., un joven de 19 años que resultó lesionado en un ojo con un arma de balines en un incidente ocurrido en la colonia María, en el municipio de San Juan de Sabinas.

Según los primeros reportes y líneas de investigación, el incidente fue accidental y ocurrió cuando Cristian N., se encontraba con un amigo. La persona responsable del disparo es amigo de la familia y se encuentra bajo investigación.

"En un primer momento se realizaron las atenciones médicas inmediatas a la persona para tutelar su derecho a la salud", explicó Garduño Guzmán. El lesionado fue trasladado a un hospital en San Juan de Sabinas y posteriormente fue enviado a un centro de especialidades médicas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para recibir atención especializada.

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la agencia de investigación criminal y el mando único del municipio de Nueva Rosita, está llevando a cabo los actos de investigación necesarios para determinar las circunstancias del incidente y tomar las decisiones correspondientes.

"Entendemos que la persona que probablemente realizó esta conducta es amigo de la familia y por lo tanto se tendrán que tomar las decisiones y determinaciones conducentes", agregó Garduño Guzmán. La persona responsable fue detenida inicialmente, pero se espera que se tomen las determinaciones necesarias en su momento.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de investigar y esclarecer los hechos, y de tomar las acciones necesarias para garantizar la justicia y la protección de los derechos de las víctimas.