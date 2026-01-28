Incendio en vecindad del centro de Saltillo afecta hogar de dos adultos mayores

SALTILLO, Coahuila.- Un incendio en una vecindad ubicada en la calle Maclovio Herrera, en la Zona Centro de Saltillo, movilizó esta mañana a cuerpos de emergencia y puso en alerta a vecinos de la zona.

Aunque el fuego consumió parte de una vivienda, dos adultos mayores que habitaban el inmueble lograron salir ilesos, informaron autoridades y testigos.

El siniestro fue reportado alrededor de las 07:00 horas, cuando el Sistema de Emergencias 911 recibió las primeras llamadas de auxilio. Al arribar al lugar, bomberos y elementos de Protección Civil encontraron la fachada dañada por el fuego y una intensa columna de humo saliendo de una de las habitaciones de la vecindad.

Origen del incendio

De acuerdo con los vulcanos que atendieron el incidente, el origen del incendio aún está en investigación. Testigos señalaron que un cortocircuito podría haber iniciado las llamas, debido a cables revueltos entre ropa y cobijas dentro de la vivienda; sin embargo, algunas versiones recabadas entre residentes sugieren que el fuego pudo haber sido provocado de forma intencional en una bodega contigua, donde se almacenaba mercancía de un negocio familiar.

Rescate de los adultos mayores

Dos adultos mayores, una mujer de 76 años y otra de 77, fueron localizados y rescatados por vecinos antes de la llegada de los bomberos, y ninguno presentó lesiones por quemaduras o intoxicación por humo. Personal de emergencia trabajó en sofocar las llamas y enfriar la estructura para evitar una reactivación del fuego.

Protección Civil y autoridades locales indicaron que continuarán las labores periciales para determinar la causa precisa del incendio y descartar factores como instalaciones eléctricas defectuosas o intervención humana.