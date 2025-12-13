'Maromea' trailer cargado de tubería en Castaños

CASTAÑOS, COAH. — Una aparatosa volcadura de un tráiler cargado con tubería generó la movilización de cuerpos de emergencia durante la madrugada de este sábado, en un conocido paradero, donde el conductor de la pesada unidad vivió momentos de auténtico terror al perder el control del vehículo.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, el exceso de peso habría sido un factor determinante para que la carga venciera la estabilidad del tráiler, provocando que el operador terminara volcado a un costado del camino.

El accidente ocurrió en un conocido paradero de Castaños durante la madrugada del sábado.

El accidente encendió las alertas entre automovilistas que transitaban por la zona, quienes reportaron de inmediato el percance a los números de emergencia.

Elementos de Control de Accidentes de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y asegurar el área, a fin de prevenir otro siniestro, mientras que personal del Cuerpo de Bomberos de Castaños brindó apoyo al conductor y realizó una inspección preventiva para descartar derrames o riesgos adicionales.

Las autoridades informaron que el exceso de peso fue un factor clave en la volcadura del tráiler.

Pese a lo aparatoso del accidente, el operador resultó ileso y no fue necesario su traslado a un hospital. Sin embargo, la unidad presentó daños materiales considerables, lo que obligó a prolongadas maniobras para su retiro, generando afectaciones temporales a la circulación vehicular en el sector.

A pesar de los daños materiales, el conductor del tráiler resultó ileso y no requirió atención médica.

Autoridades municipales reiteraron el llamado a los transportistas a respetar los límites de carga y verificar de manera constante las condiciones mecánicas de sus unidades, con el fin de evitar accidentes que pongan en riesgo su vida y la de otros conductores.