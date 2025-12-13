Restaurando Amor celebra ocho años de labor altruista con emotiva posada en Nava

Nava, Coah. – Integrantes del grupo Restaurando Amor celebraron su posada anual, la cual sirvió también para conmemorar ocho años de trabajo comunitario enfocado en el servicio y el acompañamiento a personas en situación vulnerable.

A lo largo de este tiempo, el grupo ha realizado visitas a casas hogar, asilos y al Hospital del IMSS en Piedras Negras, donde han llevado desayunos, compañía, palabras de aliento y un gesto solidario a quienes más lo necesitaban.

Impacto en la comunidad

Los participantes coincidieron en que cada experiencia vivida reforzó su vocación de servicio, pues las sonrisas y el agradecimiento recibidos los motivaron a continuar con esta labor altruista.

Agradecimientos y futuro

Finalmente, agradecieron a todas las personas que han formado parte de este camino, reiterando que su misión seguirá vigente, un día a la vez, con el propósito de continuar "restaurando amor" en la comunidad.