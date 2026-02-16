México duplicará inversión en obra pública

Para el 2026 se duplicó el presupuesto de inversión en obra pública a nivel nacional al pasar del 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al 4 por ciento, lo que generará un mayor desarrollo de infraestructura en el país, que atraerá mayores inversiones y que permitirá la generación de nuevas fuentes de empleo.

Lo anterior lo dio a conocer el vicepresidente nacional de la CMIC, Jesús del Carmen Abud Saldívar, quien dijo que para este año se ve un mejor panorama a nivel nacional, no solo en el área de construcción, sino en el crecimiento económico.

Señaló que en la industria de la construcción uno de los temas principales es la necesidad de incrementar la inversión del gasto público, lo que se busca tanto en el ámbito federal, estatal y municipal.

Mencionó que hoy en día se cuenta con buenas noticias, al incrementarse el recurso para obra pública de un 2.2 por ciento a un 4 por ciento para el 2026, con lo que prácticamente se duplica el recurso en relación al 2025.

Este recurso representa un crecimiento importante que permitirá el desarrollo de un mayor número de obras en todo el país y en donde se busca que se apliquen en áreas prioritarias que generen un mayor desarrollo.

El representante de CMIC a nivel nacional mencionó que si bien, un país que aspira a un desarrollo integral en su economía debe asignar alrededor del 5 por ciento del PIB, hoy en día se tiene un 4 por ciento que es algo positivo.

"Debemos verlo de esta manera, la inversión en infraestructura pública detona el desarrollo de las regiones, lo que se convierte en un capital semilla, ya que en la medida en que haya inversión en infraestructura pública, es la medida en que el dinero privado puede llegar, el tener mejores carreteras, puertos, aeropuertos, vías de comunicación, este tipo de inversión pública incentiva la inversión privada".

Abud Saldivar confió que la inversión que se dio este año no sea un hecho aislado y que se sostenga en los próximos años para consolidar el crecimiento económico.

Así mismo destacó que a diferencia de la pasada administración el actual Gobierno Federal se enfoca en la realización de obras prioritarias y se reduce la participación del ejército, con lo que existen más oportunidad para el sector de la construcción.

"Estamos hablando a lo mejor de las obras, de las grandes obras, pero la posibilidad de este año también nos permite pensar en que vamos a tener inversiones en el sector educativo, en desarrollo urbano, que es de gran importancia para la gran mayoría de nuestras empresas y puedan tener más oportunidades de trabajo", indicó.