Saltillo y Sexta Zona Militar unen esfuerzos por la seguridad

SALTILLO, COAHUILA.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana acordó con la Sexta Zona Militar reforzar las tareas conjuntas para incrementar la seguridad en Saltillo en beneficio de la comunidad.

Por indicación del alcalde Javier Díaz González, el Comisionado Miguel Ángel Garza Félix sostuvo una reunión con el General de Brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, para revisar indicadores de Saltillo publicados en la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Aunque los resultados de la ENSU ubican a Saltillo como la capital más segura de México, la petición del alcalde Javier Díaz es no bajar la guardia y fortalecer de manera continua las acciones existentes, siempre en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y los tres órdenes de gobierno, dijo el comisionado.

"Con el Ejército tenemos una excelente relación que nos ha ayudado a blindar nuestras fronteras con otros estados, a mantener seguras las brechas en la zona rural y a llevar a cabo patrullajes conjuntos también en la zona urbana", declaró Garza Félix.

"A partir de este mes continuaremos la prevención, pero estaremos desarrollando labores de proximidad social en zonas bancarias y en instituciones educativas, entre otras tareas", informó el comisionado.

La Comisaría de Seguridad y la Sexta Zona Militar revisan indicadores de seguridad

En la reunión se revisaron los indicadores de seguridad en diversos rubros, como bancos y cajeros, presencia policial nocturna, seguridad para trabajadores y seguridad en comercios, entre otros puntos.

El General Quiroz Muñoz, quien estuvo acompañado del Coronel Óscar González, jefe de Estado Mayor de la Sexta Zona, destacó la coordinación que existe con la Comisaría de Seguridad para velar por la paz y la tranquilidad de las familias saltillenses.

Manifestó su disposición para contribuir en todo aquello que sea de beneficio para la ciudadanía.

Coordinación entre autoridades y Ejército para mejorar la seguridad

Actualmente, Saltillo es ejemplo de la coordinación que existe con el Estado, Ejército, Guardia Nacional, Marina Armada de México y la ciudadanía, con el objetivo de mejorar la seguridad día con día.