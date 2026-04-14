Tortilleros de México aumentan precio a 32 pesos

Empresarios tortilleros señalan "o aumentamos el precio o desaparecemos", esto ante los constantes aumentos que se registra en insumos, refacciones y obligaciones como sueldos a los trabajadores, por lo que a partir de este miércoles el precio de la tortilla de maíz pasa de 30 a 32 pesos.

Luego de la declaración de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo sobre que no existen fundamentos para el aumento del precio de la tortilla en el país, Alejo Peña presidente de la Organización de la Masa y Tortilla a nivel local, señaló que los tortilleros se encuentran prácticamente contra la cuerda. "Estamos de acuerdo con la política a nivel nacional, estatal y local, pero si nosotros no aumentamos o modificamos el precio (de la tortilla), vamos a desaparecer", así lo señaló al mencionar los incrementos que se han registrado en los últimos años y ha encarecido el producto.

En cuanto al pacto que se había establecido con el Gobierno Federal para mantener el precio de la tortilla, señaló que la federación incumplió con el acuerdo con el incremento de todos los insumos. "Se supone que un pacto es para ayudarnos entre todos, pero el pacto era que no me ibas a aumentar las refacciones y que no me ibas a aumentar la harina y no me ibas a aumentar el maíz y cosas de esas, cosa que no sucedió, en los últimos 3 años se incrementó hasta en un 40 por ciento el salario mínimo y de más".

Señaló que los constantes aumentos que se registran han provocado que los productores se descapitalicen y pone en riesgo a algunos de ellos de desaparecer. Indicó que de acuerdo a lo que se acordó a nivel nacional, a partir de este miércoles habrá un aumento en el precio de la tortilla de 2 pesos general en la región, con lo que el precio del kilo de la tortilla pasa de 30 a 32 pesos.