Carlos Villarreal entrega becas a atletas destacados en Monclova

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo y fortalecer el desarrollo de las y los deportistas de alto rendimiento, el alcalde Carlos Villarreal, acompañado por Antonio Cepeda Licón, director del INEDEC, sostuvo una reunión con atletas monclovenses destacados en los Nacionales CONADE 2025, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

Durante la reunión, se entregaron becas deportivas municipales y se destacó a las y los atletas que obtuvieron medalla en esta competencia nacional, quienes también recibieron estímulos económicos como reconocimiento a su disciplina, talento y dedicación, en coordinación con el Gobierno del Estado. Asimismo, el alcalde dialogó directamente con las y los deportistas sobre sus procesos de preparación y necesidades.

El encuentro se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva "Nora Leticia Rocha", con la presencia de Cindy Dávila Cavazos, directora de Calidad en el Deporte del INEDEC, y Daniel Morales Rincón, director de Deportes en Monclova. Estas acciones forman parte de una estrategia para respaldar a las y los deportistas locales, fortalecer su preparación y dar continuidad al talento deportivo, generando condiciones para que continúen compitiendo a nivel estatal y nacional.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó: "Seguiremos trabajando en equipo para apoyar a nuestras y nuestros deportistas, fortaleciendo sus procesos de preparación y mejorando la infraestructura deportiva de la ciudad, para que sigan alcanzando nuevos logros", señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar impulsando el deporte, en coordinación con el Gobierno del Estado y las instituciones deportivas, para ampliar las oportunidades del talento monclovense.