PRONNIF imparte capacitación a Seguridad Pública en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte del compromiso con el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora informó que el Gobierno Municipal de Castaños, en coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), llevó a cabo una plática informativa dirigida a elementos de Seguridad Pública sobre los protocolos de atención a niñas, niños y adolescentes.

La alcaldesa destacó que, como resultado del trabajo conjunto y de las gestiones realizadas por su administración, PRONNIF impartió una sesión especializada enfocada en las rutas de actuación que deben seguir los elementos de seguridad al intervenir en situaciones que involucren a menores de edad, con el objetivo de garantizar la protección de sus derechos y salvaguardar su bienestar en todo momento.

La capacitación fue impartida por Martha Lucía Herrera, titular regional de PRONNIF Región Centro, quien subrayó la importancia de que las corporaciones de seguridad cuenten con herramientas, conocimientos y criterios claros para actuar de manera adecuada, oportuna y con enfoque de derechos humanos ante cualquier caso que requiera atención especializada.

Asimismo, este martes se llevó a cabo una plática informativa en la Escuela Rafael Ramírez, dirigida a madres y padres de familia, bajo el tema "Vulneración de derechos humanos hacia niñas, niños y adolescentes". La sesión fue impartida por Brenda Martínez, directora de PRONNIF Municipal, quien mantiene una estrecha cercanía y coordinación con las instituciones educativas del municipio.

Al respecto, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones de capacitación permanente para los elementos de Seguridad Pública, a fin de que cuenten con la preparación necesaria para atender a la comunidad con sensibilidad, responsabilidad y apego a la ley.

"Como Gobierno Municipal reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la protección y salvaguarda de la niñez y la adolescencia en el municipio", finalizó la alcaldesa.