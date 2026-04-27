Familia de Brittany Brilli denuncia su desaparición en Monclova

Familiares de la menor Brittany Brilli Galván Martínez, de 13 años de edad, solicitan el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, luego de que desde la tarde del pasado sábado no se tiene información sobre su ubicación.

De acuerdo con el reporte proporcionado por sus familiares, la adolescente salió de su domicilio ubicado en la colonia Las Misiones alrededor de las 6:30 de la tarde y desde ese momento no ha regresado a casa, lo que mantiene en alerta y preocupación a sus seres queridos.

Indicaron que Brittany vestía shorts color negro y una blusa roja al momento de salir. Tras varias horas sin tener noticias de ella, la familia acudió ante las autoridades correspondientes para interponer la denuncia formal por su desaparición.

La menor salió de su casa en la colonia Las Misiones y no ha regresado desde el sábado.

Sus familiares hicieron un llamado urgente a la población para que, en caso de contar con información que ayude a localizarla o haberla visto, se comuniquen de inmediato con las autoridades o con la familia. Cualquier dato puede ser clave para su pronta localización.

Brittany vestía shorts negros y blusa roja al momento de su desaparición.

La familia interpuso una denuncia formal ante las autoridades para buscar a la adolescente. Brittany es descrita como una menor de 13 años que ha generado gran preocupación entre sus seres queridos y la comunidad.

La familia interpuso una denuncia formal ante las autoridades para buscar a la adolescente.