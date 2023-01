¿Y los programas?; Discapacitado, sin empleo ni pensión

FRONTERA COAH-. Sergio Canizales Ibarra denunció públicamente las constantes irregularidades al tramitar la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, señaló que desde el año pasado lo traen con vueltas y no le resuelven nada, dijo que actualmente está desempleado por eso la ayuda le es muy necesaria y sospecha que alguien más esté obteniendo el beneficio.

Desde octubre del año 2021 entregó su papelería para recibir la beca, le dijeron que en el primer trimestre del 2022 llegaría su tarjeta pero a la fecha no hay respuesta, el padece de discapacidad motriz, por lo que no dudó en hacer todo lo necesario para obtener el beneficio, esto pese a su dificultad para moverse.

Sergio estuvo vuelta tras vuelta para solucionar el problema y dio con Daniel Camacho; Coordinador Estatal del programa Pensión para las Personas con Discapacidad quien le dijo que en marzo llegaría su tarjeta pero se llegó la fecha y al no haber respuesta lo volvió a buscar, el coordinador le dijo que su papelería se había extraviado.

Así le pidieron la papelería en cinco ocasiones pero hace un mes y medio la tarjeta llegó a nombre de la amiga de Sergio, esta amiga lo acompañó a realizar el trámite la primera vez, al recibir la llamada de la gente de Bienestar, su amiga se comunicó con él para decirle lo que pasaba pues ella no tenía por qué aparecer como beneficiaria.

Sergio se comunicó con Daniel Camacho y este le dijo que no se preocupara que recogiera la tarjeta que venía a nombre de su amiga quien firmó lo necesario para que Sergio recibiera el apoyo económico.

La gente del programa acudió al domicilio de Sergio para entregarle esa tarjeta pero minutos antes recibieron una llamada de la coordinadora del programa encargada de Frontera quien pidió que no se hiciera la entrega porque no era el beneficiario y su amiga, no era un familiar directo.

Actualmente Sergio Canizales se encuentra sin empleo y atraviesa por una situación económica complicada por ello ha estado insistiendo, hizo un llamado a autoridades federales para que atiendan su caso pues teme que alguien más esté cobrando el apoyo a su nombre mientras que a él lo traen con puras vueltas.

Quedaron en que solo iban a corregir los datos, le dijeron que no había problemas y que solo cambiarían el nombre pero es fecha que no le han entregado nada, habló con Claudia Garza del Toro, pero le dijo que ella no podía hacer nada porque su coordinador era Daniel y él debía hacer el trámite.

"Nadie me da respuesta, quiero saber qué pasó con la tarjeta, se están cometiendo muchos errores, yo solo exijo mi derecho, hay varias negligencias", comentó Sergio Canizales.

Aprovechó para mencionar que está en busca de una oportunidad laboral, es licenciado en psicología y conferencista multifuncional y requiere mucho del trabajo.