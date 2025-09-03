Mujeres de Castaños se benefician de campaña contra el cáncer cervicouterino

Con el objetivo de prevenir, detectar y tratar de manera oportuna el cáncer cervicouterino, la Alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, puso en marcha la campaña gratuita "Porque me quiero, me cuido", como parte de las acciones en beneficio de la salud de las mujeres.

En coordinación con la Secretaría de Salud, el Gobierno Municipal acerca estudios de Papanicolaou sin costo en la Unidad Médica Familiar de la colonia Independencia, buscando fomentar la cultura de la prevención y el cuidado de la salud femenina.

En su mensaje, la presidenta municipal subrayó que estas campañas son esenciales porque brindan a las mujeres la oportunidad de realizarse estudios que muchas veces no se practican por falta de recursos o de acceso a los servicios médicos.

"Queremos que cada mujer de Castaños tenga la posibilidad de cuidar su salud y atenderse a tiempo, convencidos que la detección temprana y el tratamiento oportuno son fundamentales para salvar vidas, por eso seguiremos trabajando para que este tipo de servicios lleguen a quienes más lo necesitan", destacó la alcaldesa.

Asimismo, Sifuentes Zamora destacó que la salud es una prioridad de su gobierno y que su administración trabaja para acercar servicios de calidad, especialmente a las colonias y comunidades más vulnerables.

"Es muy importante reconocer el gran respaldo del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, gracias a su apoyo estas campañas son posibles y podemos fortalecer los programas de salud preventiva en el municipio", finalizó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños refuerza su compromiso con la salud pública y con el fortalecimiento del tejido social a través de la prevención y la detección oportuna de enfermedades.