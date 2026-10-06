Yesica Sifuentes destaca legado educativo en 50 aniversario de la escuela

Castaños, Coah.- Con medio siglo dedicado a la formación de generaciones de estudiantes, la Escuela Primaria Prof. Rafael Ramírez, turno vespertino, inició los festejos por su 50 aniversario, en una celebración que reunió a autoridades municipales, docentes, directivos, alumnos, exalumnos y familias que han formado parte de su historia.

A lo largo de cinco décadas, la escuela ha sido escenario de innumerables historias, aprendizajes y experiencias que han contribuido a la formación de generaciones de niñas y niños, muchos de los cuales, con el paso de los años, han cumplido sus sueños y metas profesionales.

Durante el inicio de las actividades conmemorativas, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, destacó que hablar de esta institución es hablar de historia, educación, respeto y solidaridad, al reconocer el trabajo realizado durante cinco décadas para formar estudiantes que posteriormente han alcanzado sus sueños y metas.

"Hoy no solamente celebramos 50 años de una gran institución. Celebramos 50 años de historia, de aprendizaje, de generaciones, de sueños y de cada persona que ha dejado una huella imborrable en esta gran escuela", expresó la edil.

Durante la ceremonia, de manera especial se reconoció a las maestras, maestros, directores y trabajadores de la educación que, a lo largo de estos años, han contribuido con vocación, amor y responsabilidad a construir el legado de la Escuela Prof. Rafael Ramírez.

Asimismo, Sifuentes Zamora destacó que cada enseñanza, consejo y esfuerzo de los docentes ha contribuido a acompañar a niñas y niños en sus primeros aprendizajes, ayudándolos a construir un mejor futuro y a convertirse en grandes personas y profesionistas.

Durante la celebración también se reconoció la labor de la directora actual, Lic. Karla Herrera, por el trabajo y dedicación que ha encabezado para mantener vigente el espíritu de la institución y hacer de este aniversario una celebración especial.

La alcaldesa reiteró que desde el Gobierno Municipal se mantiene el compromiso de trabajar en favor de la educación y de acompañar a las instituciones educativas en las acciones que contribuyan al desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, destacó la coordinación con el Gobierno del Estado y el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la Secretaría de Educación, para impulsar acciones en beneficio de las comunidades educativas de Castaños y de todo Coahuila.

Con esta celebración, la comunidad educativa de la Escuela Prof. Rafael Ramírez reconoce cinco décadas de enseñanza y reafirma el valor de una institución que ha dejado huella en generaciones de familias de Castaños.