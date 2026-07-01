Yesica Sifuentes apoya graduación de estudiantes en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora participó como madrina de generación en las ceremonias de graduación de la Escuela Secundaria General Ildefonso Fuentes y de la Escuela Primaria Rafael Cepeda, donde felicitó a las y los estudiantes por concluir una etapa de su formación académica y reiteró el compromiso de su administración con el sector educativo.

Durante los eventos, la Presidenta Municipal reconoció el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de las y los egresados, así como el acompañamiento de madres y padres de familia, docentes y directivos, a quienes atribuyó un papel fundamental en este logro.

En su mensaje, Sifuentes Zamora afirmó que su gobierno mantendrá una relación cercana con las instituciones educativas del municipio mediante acciones orientadas a fortalecer las condiciones de aprendizaje y ampliar las oportunidades para niñas, niños y jóvenes. "La educación es una prioridad para su administración, al ser la base para transformar vidas, fortalecer valores y construir un mejor futuro para Castaños", señaló la Edil.

Agregó que el Gobierno Municipal continuará respaldando al sector educativo mediante programas, gestiones y apoyos dirigidos a mejorar los espacios escolares y atender las necesidades de la comunidad educativa.

La Alcaldesa exhortó a las y los egresados a continuar su preparación con entusiasmo, disciplina y perseverancia para alcanzar sus metas académicas y personales. Con su participación en ambas ceremonias, el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de mantener el acompañamiento a las escuelas del municipio y de reconocer el esfuerzo de estudiantes, docentes y familias.