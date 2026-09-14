Empresas retoman contrataciones y prevén mayor producción en 2027

Empresas de la Región Centro perfilan un buen cierre de 2026, con un proceso constante de contratación que comenzó en agosto y que, de acuerdo con la CTM Frontera, anticipa un incremento en los volúmenes de producción durante el primer trimestre de 2027.

Incremento en la contratación laboral

Mario Dante Galindo, representante de la CTM Frontera, señaló que después de meses en los que los departamentos de selección y reclutamiento permanecieron prácticamente cerrados, las empresas comenzaron a incorporar trabajadores de manera semanal.