Coahuila
Empresas retoman contrataciones y prevén mayor producción en 2027
Desde agosto, empresas de la Región Centro han incorporado personal, lo que la CTM Frontera relaciona con un aumento en la producción.
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Empresas de la Región Centro perfilan un buen cierre de 2026, con un proceso constante de contratación que comenzó en agosto y que, de acuerdo con la CTM Frontera, anticipa un incremento en los volúmenes de producción durante el primer trimestre de 2027.
Incremento en la contratación laboral
Mario Dante Galindo, representante de la CTM Frontera, señaló que después de meses en los que los departamentos de selección y reclutamiento permanecieron prácticamente cerrados, las empresas comenzaron a incorporar trabajadores de manera semanal.
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