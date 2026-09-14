Seis interesados generan esperanza en la venta de AHMSA

La difusión de seis posibles interesados en adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) genera esperanza en la Región Centro, consideró Eugenio Williamson, ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Impacto de AHMSA en la Región Centro

Señaló que la región ha sido severamente golpeada por la crisis de la empresa y que la posible participación de varios compradores representa una expectativa favorable de cara al proceso de venta.

Expectativas de los Compradores

"Nos da bastante esperanza a toda la gente que vivimos en esta región tan golpeada por este tema, tan olvidada por el Gobierno", afirmó.

Williamson registró que durante la primera subasta ta