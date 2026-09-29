Sillas de ruedas mejoran movilidad en Castaños

Castaños, Coah.- Con el propósito de mejorar la movilidad, autonomía y calidad de vida de personas con discapacidad, el Gobierno Municipal de Castaños, en coordinación con el DIF Coahuila, entregó cinco sillas de ruedas, brindando un apoyo que representa una herramienta fundamental para facilitar sus actividades cotidianas.

La entrega fue encabezada por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora y el coordinador regional del DIF Coahuila, Diego Siller Beltrán, quienes acompañaron a las familias beneficiarias durante esta jornada de apoyo social.

Durante la entrega, la presidenta municipal destacó que este tipo de apoyos tiene un significado especial para quienes los reciben, al convertirse en una herramienta que facilita sus actividades cotidianas y contribuye a una mayor independencia.

Sifuentes Zamora agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al DIF Coahuila, así como a su presidenta honoraria, Liliana Salinas, por la disposición para trabajar de manera coordinada con el municipio y atender las solicitudes que se presentan en beneficio de las familias de Castaños.

Recordó que hace menos de un mes también se entregaron cinco aparatos auditivos a cuatro personas, uno de los beneficiarios con apoyo para ambos oídos, lo que refleja la continuidad de las gestiones para atender distintas necesidades de la población.

"Es un trabajo en equipo; nosotros hacemos la gestión, tocamos puertas y buscamos que estos beneficios lleguen a las familias de Castaños que más lo necesitan", señaló la edil.

La entrega de las cinco sillas de ruedas representa un respaldo para las personas beneficiarias, al facilitar sus actividades cotidianas y favorecer una mayor movilidad e independencia.

De esta manera, el gobierno municipal refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera cercana y sensible con las familias, fortaleciendo la gestión de apoyos que atiendan necesidades reales de la comunidad y contribuyan directamente a su bienestar.