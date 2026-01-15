Yesica Sifuentes entrega 20 toneladas de suplemento alimentario en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte del compromiso permanente con el sector rural, el Gobierno Municipal de Castaños, en coordinación con el Gobierno del Estado, llevó a cabo la entrega de 20 toneladas de suplemento alimentario ganadero, beneficiando a más de 70 ejidatarios, acción que contribuye al fortalecimiento de la actividad ganadera en el municipio.

El evento fue encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, quien estuvo acompañada por Juan Antonio Velasco, coordinador regional de la Secretaría de Desarrollo Rural; Aldo Veliz, delegado municipal de Mejora Coahuila, así como por autoridades estatales y municipales.

Durante su mensaje, la Presidenta Municipal destacó que desde el inicio de su administración se han impulsado diversas acciones en favor del campo, entre las que se encuentran la entrega de pollinaza, suplemento alimentario, apoyos para el mejoramiento genético, así como otros programas dirigidos a fortalecer el desarrollo y la productividad de los ejidos.

"Desde el primer día asumimos el compromiso de respaldar a nuestras comunidades rurales. Hoy seguimos trabajando en proyectos que ya están en marcha y otros que están por concretarse, los cuales permitirán seguir impulsando la actividad agropecuaria y mejorar las condiciones de quienes viven del campo", señaló la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora subrayó que estas acciones son resultado del trabajo coordinado con el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, lo que ha permitido impulsar al sector agropecuario y brindar mejores oportunidades a quienes día a día trabajan la tierra.

De manera paralela a los programas impulsados para el sector rural se han desarrollado proyectos de obra pública en las comunidades rurales, con el objetivo de mejorar los servicios básicos y elevar la calidad de vida de las familias.

"Durante este año mejoramos el trayecto Castaños–Palo Blanco y de Palo Blanco a Soledad, además del mejoramiento de las calles principales de Soledad, lo que representa un cambio significativo para las personas que transitan diariamente por estas vialidades", afirmó la Alcaldesa.

Para finalizar, la Presidenta Municipal comentó que el trabajo en equipo con el Gobierno del Estado permite que actualmente estén trabajando en el mejoramiento de seis kilómetros del camino al ejido Providencia, y el objetivo es llevar obras de infraestructura a todas las comunidades rurales, reafirmando así el compromiso con el desarrollo integral de todos los sectores del municipio y el fortalecimiento del área rural de Castaños.