Yesica Sifuentes lanza cursos para empoderar a mujeres en Castaños

Castaños, Coah.- Con el objetivo de acercar herramientas que contribuyan al desarrollo personal, la capacitación y el empoderamiento de las mujeres, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora puso en marcha los cursos y talleres del Centro Libre para las Mujeres.

Las actividades se desarrollarán del 5 al 7 de octubre, mediante espacios pensados para aprender, crear, emprender y fortalecer el crecimiento personal de las participantes.

La respuesta de las mujeres de Castaños fue inmediata, ya que el cupo disponible se agotó poco después de darse a conocer la convocatoria, reflejando el interés de la población por continuar preparándose y adquirir nuevas habilidades.

Durante el arranque de los talleres, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que acercar este tipo de actividades representa una forma de acompañar a las mujeres y brindarles herramientas que pueden ser útiles en su vida cotidiana, en su desarrollo personal y, en algunos casos, para iniciar proyectos de emprendimiento.

"En Coahuila con el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, queremos mujeres seguras, mujeres empoderadas, pero sobre todo mujeres que sepan que pueden trascender más allá", expresó la presidenta municipal.

Asimismo, Sifuentes Zamora señaló que la importancia de estas actividades radica en que los conocimientos adquiridos pueden convertirse en herramientas que las participantes lleven consigo y apliquen en diferentes ámbitos de su vida.

Los cursos están enfocados en actividades y conocimientos que pueden ser aprovechados en el día a día, atendiendo intereses y necesidades de las propias mujeres.

La presidenta municipal reconoció el trabajo realizado por el equipo del Centro Libre para las Mujeres, así como la participación de la ponente Elisa Reyes y de la directora Brenda Cervantes para hacer posible la realización de estos cursos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener una atención cercana a las mujeres y promover espacios donde puedan capacitarse, fortalecer su confianza, desarrollar nuevas capacidades y encontrar alternativas para su crecimiento personal y económico.