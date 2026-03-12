Castaños: Yesica Sifuentes encabeza reunión para el desarrollo rural

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto con las comunidades del campo, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, encabezó la segunda reunión del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural, un espacio de diálogo y coordinación donde autoridades y representantes del sector rural suman esfuerzos para impulsar acciones que beneficien al campo y fortalecer el desarrollo de las comunidades rurales.

Acompañada del regidor de Desarrollo Rural, Celestino Moreno, la presidenta municipal recibió en la sala de cabildo a habitantes de las distintas comunidades rurales, con quienes sostuvo un encuentro de trabajo para escuchar de primera mano sus necesidades, inquietudes y propuestas, con el propósito de dar seguimiento a las gestiones y acciones que permitan mejorar las condiciones del sector rural.

Durante el encuentro se abordaron diversos temas de interés para los productores y habitantes del campo, entre ellos la movilización de ganado, además de destacar la disminución del 70 por ciento en el robo de ganado, resultado de las acciones implementadas por la Policía Municipal para reforzar la seguridad en las comunidades rurales. Asimismo, se anunció un programa de apoyo con sorgo, con el objetivo de respaldar a los productores y fortalecer las actividades agrícolas de la región.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que desde el inicio de la administración municipal se ha impulsado un amplio programa de atención a las familias de las comunidades rurales, mediante acciones como el mejoramiento de caminos rurales, mantenimiento de espacios públicos, fortalecimiento de servicios públicos y la implementación de programas orientados a atender las principales necesidades de quienes viven en el campo.

De igual forma, subrayó la importancia de este tipo de reuniones, ya que permiten mantener una comunicación directa con los distintos sectores de la comunidad, escuchar sus planteamientos y trabajar de manera coordinada para impulsar acciones que atiendan sus peticiones y contribuyan al desarrollo del campo.

Sifuentes Zamora reiteró que su administración continuará siendo un gobierno de puertas abiertas, cercano a la ciudadanía y comprometido con atender de manera directa las necesidades de la población.

"Seguimos trabajando en equipo para impulsar el desarrollo rural y apoyar a quienes día a día hacen crecer nuestro campo. Para nuestro gobierno es fundamental escuchar a la gente y construir soluciones juntos", finalizó la edil.