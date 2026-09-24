Inversión de 3 mil millones de pesos para Castaños

Castaños, Coah.- Con el objetivo de continuar impulsando obras y mejorar las condiciones de vida de las familias castañenses, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora participó en la presentación de la estrategia estatal "En Equipo le Entramos", encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante el encuentro, realizado en Saltillo, se anunció una inversión superior a los 3 mil millones de pesos para atender necesidades prioritarias en los 38 municipios de Coahuila. Para Castaños, esta estrategia representa una oportunidad que permitirá fortalecer la infraestructura y los servicios en colonias, comunidades rurales y ejidos, mediante la suma de esfuerzos entre el gobierno del estado y el ayuntamiento.

Al respecto, la presidenta municipal Yesica Sifuentes Zamora destacó la disposición del gobernador Manolo Jiménez para respaldar a los municipios y avanzar en proyectos que respondan a las necesidades prioritarias de sus habitantes.

"En Castaños sabemos que trabajando en equipo podemos lograr más. Hoy tenemos un gobernador que escucha a los municipios y está dispuesto a sumar esfuerzos para que las obras y los servicios lleguen a donde más se necesitan", señaló la edil.

La estrategia contempla acciones de pavimentación, recarpeteo, drenaje, agua, rehabilitación de plazas públicas, canchas y espacios culturales, además de infraestructura educativa y fortalecimiento de los servicios primarios.

Asimismo, Sifuentes Zamora señaló que el municipio mantendrá una comunicación permanente con el gobierno del estado para impulsar proyectos que permitan mejorar las condiciones de las comunidades y avanzar en la transformación de los espacios públicos.

La estrategia "En Equipo le Entramos" contempla acciones durante lo que resta de 2026 y 2027, con intervenciones en colonias, barrios y ejidos, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de las familias de Castaños.