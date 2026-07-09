Castaños: Asesoría gratuita para regularizar propiedades con CERTTURC

CASTAÑOS, COAHUILA.- Más de 40 personas recibieron asesoría para regularizar su patrimonio durante una jornada de atención de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rural (CERTTURC), en coordinación con el Gobierno Municipal de Castaños.

El módulo, instalado en la Presidencia Municipal, brindó orientación personalizada sobre procesos de escrituración, regularización de predios y requisitos para obtener certeza legal sobre sus propiedades, además de atender dudas relacionadas con expedientes en trámite.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que el objetivo de estas acciones es acercar los servicios a la ciudadanía y facilitar gestiones que contribuyen a la seguridad patrimonial de las familias. "Queremos que las y los ciudadanos encuentren en su propio municipio la atención y la orientación que necesitan para proteger su patrimonio. Gracias al trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con CERTTURC, hoy acercamos estos servicios para que nadie tenga que trasladarse a otros municipios y pueda avanzar en la regularización de su propiedad", señaló.

La edil agregó que contar con la documentación legal de un inmueble brinda tranquilidad a las familias y permite acceder a diversos programas y beneficios.

El módulo de CERTTURC permanecerá en Castaños cada 15 días para dar seguimiento a los expedientes existentes e incorporar a nuevos ciudadanos interesados en obtener certeza jurídica sobre sus propiedades. El Gobierno Municipal invitó a la población a aprovechar estas jornadas de asesoría, las cuales se ofrecen de manera cercana, ágil y gratuita.