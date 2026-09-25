Estudiantes de Castaños brillan en el Festival Regional de Arte y Cultura 2026

Castaños, Coah.- Con la participación de estudiantes de distintos planteles de la región Centro, se llevó a cabo en el CECyTEC Castaños la inauguración del Festival Regional de Arte y Cultura 2026, encuentro que reúne a jóvenes para compartir su talento en diversas disciplinas artísticas y culturales.

Durante la jornada, los participantes tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en categorías como cuento corto, poesía, declamación, oratoria, pintura, dibujo, fotografía, escultura y canto, en un espacio de convivencia, expresión y desarrollo de las capacidades de la comunidad estudiantil.

Al participar en la ceremonia inaugural, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora dio la bienvenida a estudiantes, docentes, directivos, jurados y padres de familia, y destacó el orgullo de que Castaños sea sede de este importante encuentro regional.

Reconoció el trabajo de las autoridades educativas, directivos y docentes que hicieron posible la realización del festival, además de felicitar especialmente a los jóvenes participantes por representar a sus planteles y municipios en este encuentro.

"A las y los jóvenes participantes les digo siéntanse orgullosos de representar a sus planteles, a sus municipios y, más allá de los resultados, ustedes son ganadores desde ya por el simple hecho de estar participando el día de hoy", manifestó la edil.

Asimismo, destacó el talento de los jóvenes y el acompañamiento que reciben de sus maestros para desarrollar sus capacidades, al tiempo que reconoció al CECyTEC Castaños por impulsar la formación artística y cultural de sus estudiantes.

La presidenta municipal agradeció también al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el impulso que brinda a la educación y por promover estrategias dirigidas a las nuevas generaciones.

"Desde la administración municipal seguiremos promoviendo el arte y la cultura, ya que son herramientas fundamentales para poder formar jóvenes con valores, con creatividad, pero sobre todo con confianza en sí mismos", finalizó.

Al concluir su mensaje, la presidenta municipal dio la declaratoria inaugural del Festival Regional de Arte y Cultura CECyTEC Coahuila 2026, región Centro, exhortando a los participantes a realizar su mejor esfuerzo.

Con la declaratoria inaugural, dieron inicio las actividades y concursos en las diferentes disciplinas artísticas y culturales, distribuidas en diversos espacios del plantel sede, con la participación de estudiantes de la región Centro.