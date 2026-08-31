Yesica Sifuentes da la bienvenida al ciclo escolar 2026-2027 en Castaños

Castaños, Coah.- La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó este lunes el arranque oficial del ciclo escolar 2026-2027 en la escuela primaria Venustiano Carranza, donde acompañó a estudiantes, docentes, directivos y padres de familia en el inicio de una nueva etapa de aprendizaje.

En un ambiente de entusiasmo y alegría por el regreso a las aulas, la comunidad educativa dio la bienvenida a un nuevo ciclo escolar lleno de retos, oportunidades y metas para las niñas y niños de Castaños.

La ceremonia formó parte del arranque simultáneo del ciclo escolar en los 38 municipios de Coahuila, donde también se realizó la entrega simbólica de los libros de texto gratuitos para las y los estudiantes.

Durante su mensaje, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de Castaños de continuar respaldando a las instituciones educativas y trabajando de manera coordinada con toda la comunidad escolar.

Destacó que para su administración la educación representa una de las principales herramientas para construir un mejor futuro y generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

"Quiero desearles a cada uno de ustedes el mayor de los éxitos y decirles que cuentan con todo nuestro apoyo y con todo nuestro respaldo desde el Ayuntamiento. Tenemos claro que invertir en la educación es invertir en el futuro de Castaños", señaló.

Como parte de las acciones realizadas en beneficio de la institución, la presidenta municipal destacó la construcción de una obra de banquetas que permitirá mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad para estudiantes, docentes, padres de familia y visitantes.

Asimismo, se dio a conocer la entrega de diversos apoyos solicitados por la propia comunidad educativa, entre ellos porterías que permitirán a las niñas y niños continuar desarrollando actividades deportivas como parte de su formación integral.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente de su administración por atender las necesidades de las escuelas y contribuir a generar espacios más seguros, accesibles y adecuados para el desarrollo de la comunidad estudiantil.

De igual manera, Sifuentes Zamora enfatizó que el respaldo a la educación no solamente se refleja en infraestructura y apoyos materiales, sino también en el trabajo coordinado para fortalecer las condiciones en las que las nuevas generaciones se preparan para construir su futuro.

Además, reconoció la vocación, entrega y compromiso de las maestras y maestros, quienes diariamente contribuyen a la formación académica y personal de las nuevas generaciones.

También destacó el papel fundamental de los padres de familia, cuyo acompañamiento y participación son esenciales para impulsar el desarrollo y bienestar de sus hijas e hijos.

Finalmente, la presidenta municipal reiteró que el Gobierno de Castaños continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con las instituciones educativas, para impulsar acciones que fortalezcan la educación y generen mejores oportunidades para la niñez y juventud del municipio.