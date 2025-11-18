Alcaldesa Yesica Sifuentes da banderazo a obras en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Cumpliendo uno más de sus compromisos con la ciudadanía, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora dio el banderazo a la pavimentación de las calles Francisco Javier Mina y José María Barrera, en la colonia Independencia, una obra que permitirá mejorar significativamente la infraestructura vial y la seguridad en este importante sector.

Acompañada por integrantes del cabildo, funcionarios municipales, vecinos y la comunidad estudiantil de la escuela Niños Héroes, la presidenta municipal encabezó el arranque de estos trabajos que responden a una necesidad planteada desde el inicio de la administración.

Durante su mensaje, Sifuentes Zamora recordó que la petición para pavimentar estas vialidades fue recibida desde el inicio de su administración, luego de que la solicitud permaneciera sin respuesta durante años.

Indicó que estas vialidades representan una obra de gran beneficio, ya que se ubican en los laterales de la escuela Niños Héroes, lo cual permitirá contar con calles más seguras, ordenadas y transitables, reduciendo riesgos para estudiantes, docentes y familias que diariamente circulan por la zona.

"Somos una administración que cumple, de resultados y que está trabajando para atender las necesidades que tienen los distintos sectores de nuestro municipio", enfatizó la edil, reiterando su compromiso con la mejora continua de la infraestructura urbana de Castaños.

El arranque de esta pavimentación se suma a otros inicios de obra y entregas recientes, entre ellas los trabajos en las calles Lerdo de Tejada, Juárez, entre otras que forman parte de un programa integral de rehabilitación y modernización de vialidades del municipio.

Asimismo, Sifuentes Zamora reconoció y agradeció el respaldo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien se mantiene un trabajo coordinado que ha permitido avanzar en diversos proyectos de obra pública y programas sociales en beneficio de la población.

"Vamos a seguir trabajando de manera coordinada para atender los proyectos prioritarios que tenemos en las distintas calles, colonias y ejidos de Castaños. Hay muchas necesidades, pero poco a poco vamos a ir avanzando en ellas", afirmó la alcaldesa.

De esta manera, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de fortalecer la infraestructura vial y urbana, impulsando obras que contribuyan al desarrollo y a una mejor calidad de vida para todas y todos los habitantes de Castaños.