Alcaldesa Yesica Sifuentes lidera campaña de limpieza y mantenimiento en panteones de Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte de los preparativos para el Día de Muertos, el Gobierno Municipal de Castaños llevó a cabo una campaña de limpieza, mantenimiento y fumigación en los panteones del Carmen y Santo Cristo, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones para las familias que acudirán a visitar a sus fieles difuntos.

Siguiendo indicaciones de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, personal de distintos departamentos de la administración municipal se han sumado a las labores que se realizan con respeto y compromiso, preservando la tradición y el cuidado de estos espacios donde descansan cientos de personas.

La Presidenta Municipal destacó que mantener los panteones en buenas condiciones es una muestra de respeto hacia quienes nos antecedieron y una manera de mantener vivas las tradiciones que unen a las familias de Castaños.

"El Día de Muertos es una de las tradiciones más significativas de nuestro país, porque representa amor, respeto y memoria. En Castaños queremos que las familias puedan acudir a los panteones con tranquilidad, en espacios limpios y seguros, donde puedan rendir homenaje a sus seres queridos con orgullo y en un entorno digno", expresó la alcaldesa.

Asimismo, la alcaldesa señaló que estas acciones reflejan el compromiso de la administración municipal con el bienestar de la población y el fortalecimiento del tejido social, recordando que cuidar los espacios públicos es una forma de cuidar a la comunidad.

De igual forma, las autoridades locales dieron a conocer que se cuenta con espacios disponibles para las empresas, negocios, instituciones educativas o familias que deseen pintar su mural dentro de la actividad "Panteón Luz y Colores".

"Afortunadamente hemos tenido una muy buena respuesta de la comunidad que se ha sumado con mucho entusiasmo a esta campaña, es por ello que decidimos abrir estos espacios sobre la calle Castelar, los cuales se irán asignando conforme se realicen los registros", destacó la alcaldesa.

Las personas interesadas en uno de estos espacios pueden solicitar más información al 866 185 3807, buscando sumarse a estas acciones que fomentan la unidad, preservan las tradiciones y mejoran estos espacios.

Estas acciones reflejan el compromiso del gobierno municipal con el bienestar de la población, garantizando espacios dignos, limpios, saludables y seguros, así como la participación ciudadana y promoviendo una conmemoración del Día de Muertos en armonía con nuestras tradiciones.