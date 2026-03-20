Yesica Sifuentes destaca en desfile de primavera en Castaños con participación escolar

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con una destacada participación de la comunidad educativa, se realizó el Desfile de Primavera, en el que 17 instituciones educativas recorrieron las principales calles del municipio, presentando coloridos y creativos vestuarios inspirados en esta temporada.

El evento fue encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, acompañada por integrantes del cabildo, así como por autoridades municipales y educativas, quienes reconocieron el entusiasmo y la organización de cada uno de los planteles participantes.

A lo largo del recorrido, niñas y niños, junto a docentes y padres de familia, dieron muestra de su creatividad y entusiasmo, en una actividad que refuerza la expresión, la integración escolar y la participación social desde edades tempranas.

En su intervención, la Alcaldesa subrayó que el trabajo conjunto entre el gobierno municipal y las instituciones educativas es clave para impulsar acciones que beneficien directamente a la niñez.

"Cuando sociedad y gobierno trabajamos de la mano con el sector educativo, logramos generar espacios más enriquecedores para nuestras niñas y niños. Este tipo de actividades no solo fortalecen su desarrollo, sino que también consolidan la convivencia entre familias y escuelas", señaló la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora destacó que estos eventos permiten reforzar valores, promover la participación activa y generar entornos positivos que contribuyen al crecimiento integral de las y los estudiantes.

El desfile se llevó a cabo en un ambiente ordenado y familiar, reflejando el compromiso de la comunidad educativa por fomentar actividades que fortalezcan la formación y la cohesión social.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma el compromiso de seguir impulsando iniciativas que promueven la participación ciudadana, el trabajo colaborativo y el bienestar de la niñez.