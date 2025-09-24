Alcaldesa Yesica Sifuentes promueve educación cultural a través de exposición Da Vinci

CASTAÑOS, COAHUILA.- Un total de 130 estudiantes de distintos planteles educativos de Castaños han visitado la exposición Da Vinci Immersive, buscando enriquecer la formación cultural y educativa de la niñez y la juventud del municipio.

Gracias a la iniciativa de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, alumnas y alumnos de nivel primaria y secundaria han acudido a esta muestra que actualmente se presenta en el Museo Pape de Monclova.

Hasta el momento han participado estudiantes de las primarias Lázaro Cárdenas y Niños Héroes, así como de la Secundaria Ildefonso Fuentes, quienes disfrutaron de esta experiencia inmersiva que acerca a los inventos, ideas y visión del célebre artista e inventor Leonardo da Vinci.

La presidenta municipal resaltó la importancia de garantizar que las y los estudiantes conozcan este tipo de exposiciones las cuales no solo acercan el arte y la cultura, sino que fomentan la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico en niñas, niños y jóvenes.

Sifuentes Zamora informó que aún se tienen programadas seis visitas más, por lo que se afinan los detalles de logística para trasladar a más estudiantes en los próximos días.

"Desde el Gobierno Municipal de Castaños seguimos trabajando y creando alianzas con el Gobierno del Estado, iniciativa privada y sociedad civil para acercar el arte, la ciencia y la creatividad a nuestras niñas, niños y jóvenes, convencidos que enriquecen la formación integral y abren nuevas oportunidades de aprendizaje para las generaciones futuras", afirmó.

Asimismo, la edil agradeció la coordinación entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el Museo Pape de Monclova, lo que ha permitido ampliar el acceso a experiencias culturales de alto valor, especialmente para comunidades que pocas veces tienen contacto con este tipo de exhibiciones.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la niñez y la juventud, acercándolos a expresiones que fortalecen su educación, enriquecen su visión del mundo y contribuyen a su formación como ciudadanos críticos y creativos.