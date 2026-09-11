Castaños: Plática de salud mental busca fortalecer redes de apoyo

Castaños, Coah.- En el marco del mes de la prevención del suicidio, el Gobierno Municipal de Castaños llevó a cabo una plática dirigida a jóvenes, con el propósito de promover el cuidado de la salud mental, la expresión de las emociones y la importancia de construir redes de apoyo.

La actividad fue organizada a través de la Instancia Municipal de la Mujer, con la participación de profesionistas especializados y una ponente de la Secretaría de Salud de Coahuila, quienes desarrollaron dinámicas encaminadas a brindar herramientas para identificar situaciones que puedan afectar el bienestar emocional.

Durante la jornada, se dio a conocer la importancia de generar espacios de confianza donde los jóvenes puedan expresar lo que sienten, hablar de sus inquietudes y acercarse a personas que puedan brindarles orientación y acompañamiento.

En su mensaje, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora señaló que la prevención de conductas de riesgo requiere del involucramiento de las familias, las instituciones educativas, las autoridades y la sociedad en general.

Subrayó que durante la adolescencia es especialmente importante fortalecer los vínculos de amistad, empatía y confianza, además de promover una cultura en la que pedir ayuda sea visto como un acto de fortaleza y no como una señal de debilidad.

Estas acciones forman parte del trabajo que el Gobierno Municipal mantiene de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumando esfuerzos para acercar programas, servicios y estrategias de prevención a las familias de Castaños.

Sifuentes Zamora afirmó que desde el municipio se mantiene una atención cercana a niñas, niños y jóvenes, mediante actividades que permiten llevar orientación y acompañamiento directamente a escuelas y otros espacios de convivencia.

El objetivo es que los jóvenes sepan que no están solos y que cuentan con personas e instituciones a las cuales pueden recurrir cuando atraviesan por alguna dificultad emocional.

Durante la plática se invitó a los estudiantes a permanecer atentos a sus compañeros y detectar cambios de comportamiento, aislamiento, tristeza u otras señales que pudieran indicar que alguien necesita apoyo.

"Una palabra, una conversación o simplemente acercarse a preguntar cómo se encuentra un compañero puede representar un primer paso para que una persona busque ayuda", finalizó la edil.

Con estas actividades, el Gobierno Municipal de Castaños refrenda su compromiso de promover el bienestar emocional de la población y fortalecer, de manera conjunta con el gobernador Manolo Jiménez, las estrategias de prevención y atención que permitan construir entornos más seguros, empáticos y solidarios para las familias.