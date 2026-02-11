Yesica Sifuentes supervisa construcción de nueva escuela en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte del compromiso con el fortalecimiento de la educación y la garantía de espacios dignos y seguros para la niñez, autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora realizaron un recorrido de supervisión en el terreno donde se proyecta la construcción de una nueva escuela que beneficiará directamente a las colonias 21 de Marzo, Emiliano Zapata y Santa Cecilia.

Atendiendo una problemática histórica de las familias de este sector, la presidenta municipal, acompañada por el Lic. Miguel Martínez, supervisor del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), verificó las condiciones del predio donde se desarrollará este importante proyecto que permitirá acercar servicios educativos a una zona que actualmente carece de planteles escolares.

Durante la supervisión se informó que el proyecto contempla una primera etapa que incluirá la construcción de aulas, sanitarios y área de dirección, infraestructura básica que sentará las bases para el inicio de operaciones del plantel y garantizará espacios adecuados para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que esta obra responde a una necesidad prioritaria de la comunidad, ya que actualmente niñas y niños de estas colonias deben cruzar la carretera federal 57 para asistir a escuelas ubicadas en las colonias Héroes del 47 y La Libertad, lo que representa mayor movilidad y riesgo.

"Nuestro compromiso es claro: garantizar que las niñas y los niños de Castaños tengan acceso a una educación cercana, en instalaciones dignas y, sobre todo, seguras. Este proyecto atiende una demanda histórica y refleja nuestra prioridad y compromiso con el bienestar de las familias de todos los sectores del municipio", señaló la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora expresó su agradecimiento al Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, por el apoyo y respaldo brindado para impulsar esta obra, que representa un avance significativo en el fortalecimiento de la infraestructura educativa y en la mejora de la calidad de vida de las familias del municipio.

Los datos técnicos del terreno se integrarán el expediente correspondiente, el cual será presentado ante el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) para su análisis y seguimiento, con el objetivo de avanzar en la consolidación de este proyecto educativo.