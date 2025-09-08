Alcaldesa de Castaños impulsa charlas de salud mental en secundarias

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el objetivo de apoyar a las y los jóvenes, el Gobierno Municipal de Castaños, encabezado por la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, en coordinación con los Departamentos de Salud y Educación, implementó una serie de pláticas enfocadas en la salud mental dentro de las instituciones educativas locales.

Las charlas fueron impartidas por la Psicóloga Flor Zapata Castilla en la Secundaria General Miguel Blanco y la Secundaria Jesús Martínez Larrañaga, abordando temas de prevención, bienestar emocional, manejo del estrés y fortalecimiento de las relaciones sociales.

Con estas actividades, se logró abarcar también a la Secundaria Ildefonso Fuentes, alcanzando así a las tres secundarias del municipio y garantizando que la totalidad de estudiantes de este nivel educativo reciban la orientación necesaria para cuidar su salud mental.

En su mensaje, la Presidenta Municipal destacó que atender la salud emocional de las juventudes es un compromiso central de su administración.

"La juventud de Castaños merece contar con herramientas que les permitan enfrentar los retos actuales con fortaleza y equilibrio. Por ello, continuaremos impulsando programas que atiendan no solo la educación académica, sino también el bienestar emocional y social de nuestros estudiantes", expresó la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de apoyo a las familias de Castaños, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la prevención, la orientación y la creación de entornos más saludables, donde la salud mental se reconoce como un tema prioritario en la agenda pública.