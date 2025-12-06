Ministerio Dos Countries anuncia entregas navideñas para niñas y niños de la región

Villa Unión, Coah.— El Ministerio Dos Countries, encabezado por Fernando y Debra Martínez, dio a conocer el calendario de entregas navideñas que realizará en distintos municipios, con el objetivo de llevar alegría y momentos de convivencia a niñas y niños de la región durante esta temporada.

La jornada iniciará en Villa Unión este sábado 6 de diciembre, a las 11:00 horas, en la explanada de la Presidencia Municipal. El recorrido continuará en Allende el domingo 7 de diciembre, con la entrega programada a las 14:00 horas en la colonia Eduardo I. Montemayor, donde se espera una alta participación de familias.

¿Qué actividades se realizarán durante las entregas navideñas?

Finalmente, la distribución concluirá en el municipio de Morelos el lunes 8 de diciembre, a las 14:00 horas, en el ejido Los Álamos. Los organizadores invitaron a los padres a asistir con sus hijos, destacando que habrá dinámicas y actividades diseñadas para el entretenimiento de los pequeños.