Compromiso de Yesica Sifuentes mejora la Escuela Dr. Rafael Cepeda

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte del compromiso con la comunidad educativa, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó una jornada de limpieza y mantenimiento en la Escuela Dr. Rafael Cepeda, reafirmando la responsabilidad de garantizar espacios dignos y seguros para las niñas y los niños del municipio.

Durante una visita previa realizada en un lunes cívico, la alcaldesa se comprometió a enviar cuadrillas de apoyo a este plantel. Cumpliendo su palabra, personal del Departamento de Servicios Primarios acudió para llevar a cabo trabajos de limpieza general, deshierbe y poda de árboles, mejorando de manera inmediata las condiciones del entorno escolar.

Estas jornadas forman parte de un programa continuo de apoyo a instituciones educativas, el cual ya ha beneficiado a diversas escuelas del municipio, permitiendo que más estudiantes cuenten con espacios limpios, ordenados y adecuados para su desarrollo.

La alcaldesa Yesica Sifuentes destacó la importancia de estas acciones en favor de la educación y el bienestar de la niñez, garantizando que los centros escolares estén en óptimas condiciones para llevar a cabo sus actividades de aprendizaje.

"Nuestro compromiso es con la educación y con nuestros niños. Seguiremos trabajando en cada plantel que lo necesite, porque sabemos que un entorno escolar seguro y limpio contribuye al aprendizaje y a la formación integral de nuestros alumnos", afirmó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora señaló que la administración municipal continuará fortaleciendo los entornos escolares mediante intervenciones constantes y la coordinación con directivos, docentes y padres de familia.

"Estas acciones no solo mejoran las instalaciones, también envían un mensaje claro de que nuestra comunidad educativa no está sola. Seguiremos presentes, impulsando el esfuerzo de quienes todos los días trabajan por la educación de nuestras niñas y niños", finalizó.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir impulsando actividades que contribuyan al bienestar y desarrollo de la comunidad estudiantil, consolidando una educación de calidad y escuelas más seguras, limpias y dignas para todas y todos.