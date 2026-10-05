Yessica Garza da la bienvenida a Javier Flores en Kinder Nuevo Amanecer

San Buenaventura, Coah.- La directora del Kinder Nuevo Amanecer, maestra Yessica Garza Alvarado, dio la bienvenida a integrantes de la Administración Municipal, quienes mantienen cercanía con la educación y el bienestar de la niñez sambonense.

El alcalde, Lic. Javier Flores Rodríguez, encabezó el programa de Lunes Cívico en el Jardín de Niños, donde convivió con alumnos, personal docente y padres de familia.

Durante la visita, el presidente municipal atendió una gestión realizada por la institución educativa para mejorar sus espacios recreativos y de convivencia, realizando la entrega de pintura en diferentes colores y material necesario para el mantenimiento de juegos, bancas y diversas áreas del plantel.

El alcalde destacó que brindar espacios dignos y seguros para las niñas y los niños es una prioridad de su administración, por lo que se mantiene una coordinación permanente con las instituciones educativas del municipio para atender sus necesidades más apremiantes.

Asimismo, reconoció el trabajo de la regidora María Luisa García y de la directora de Educación, Mtra. Mayra Barrientos, quienes mantienen una estrecha comunicación con los planteles escolares para dar seguimiento a las solicitudes y fortalecer las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.