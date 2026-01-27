Aumento en demanda de tubería y calentadores en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- La comerciante de ferretería, Itzamara Acevedo Peña, informó que ha visto un aumento en la demanda de tubería y productos relacionados con la plomería y su instalación debido a las bajas temperaturas que se han registrado en la ciudad.

Según Acevedo Peña, los productos más solicitados son los tubos aislantes, lonas, calentadores y tubería que se ha averiado por el frío.

La comerciante explicó que la tubería verde es una buena opción para las temperaturas bajas, aunque no es infalible, como se demostró el año pasado cuando se rompió tubería de este tipo.

Acevedo Peña recomendó a los usuarios que protejan sus medidores y tuberías antes de que llegue la temporada de frío, aunque lamentó que muchas personas solo actúan cuando ya es demasiado tarde. También mencionó que hay protectores para tinacos que pueden ayudar a prevenir que se congelen.

La comerciante informó que el producto más vendido en estos días fríos es la tubería y todo lo relacionado con la plomería, así como los calentadores. "La gente está remendando lo que puede", dijo.

Acevedo Peña destacó que la calidad del tinaco es importante para prevenir que se congele, y que hay diferentes tipos de tinacos con diferentes precios. Recomendó a los usuarios que inviertan en un buen tinaco para evitar problemas en el futuro.