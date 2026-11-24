Denuncian riesgo por tráileres estacionados en la carretera 57, en El Encino
Vecinos de Encino 1, Encino 2 y Del Valle alertan sobre la obstrucción de visibilidad y el riesgo para quienes esperan transporte.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
NAVA, Coahuila - La presencia constante de tráileres y cajas de carga estacionadas a un costado de la carretera Federal 57 mantiene la preocupación entre habitantes de El Encino, quienes advierten sobre los riesgos que representan estas unidades para automovilistas, peatones y trabajadores que utilizan diariamente esta vía.
Vecinos señalaron que algunos vehículos permanecen estacionados durante varios días, incluso en zonas de curva, donde reducen la visibilidad y dificultan que los conductores puedan incorporarse de manera segura a la carretera.
Peligros de los tráilers en la carretera 57
La problemática afecta principalmente a habitantes de las colonias Encino 1, Encino 2 y Del Valle, quienes también advierten que las unidades pesadas representan un peligro para los trabajadores que esperan el transporte de personal a la orilla del camino.
Solicitudes de los vecinos a las autoridades
Ante el incremento de la circulación vehicular durante la temporada vacacional, los vecinos solicitaron a las autoridades competentes revisar las condiciones en que se estacionan los vehículos de carga y establecer medidas para evitar que estos espacios se conviertan en puntos de riesgo.