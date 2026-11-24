NAVA, Coahuila - La presencia constante de tráileres y cajas de carga estacionadas a un costado de la carretera Federal 57 mantiene la preocupación entre habitantes de El Encino, quienes advierten sobre los riesgos que representan estas unidades para automovilistas, peatones y trabajadores que utilizan diariamente esta vía.

Vecinos señalaron que algunos vehículos permanecen estacionados durante varios días, incluso en zonas de curva, donde reducen la visibilidad y dificultan que los conductores puedan incorporarse de manera segura a la carretera.

Peligros de los tráilers en la carretera 57

La problemática afecta principalmente a habitantes de las colonias Encino 1, Encino 2 y Del Valle, quienes también advierten que las unidades pesadas representan un peligro para los trabajadores que esperan el transporte de personal a la orilla del camino.

Solicitudes de los vecinos a las autoridades

Ante el incremento de la circulación vehicular durante la temporada vacacional, los vecinos solicitaron a las autoridades competentes revisar las condiciones en que se estacionan los vehículos de carga y establecer medidas para evitar que estos espacios se conviertan en puntos de riesgo.