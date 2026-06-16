Abandonan camioneta tras accidente en la carretera Zaragoza–Acuña

ZARAGOZA, COAH.- Una camioneta Ford Lobo color gris fue encontrada abandonada a un costado de la carretera federal 29, en el tramo Zaragoza-Acuña, luego de verse involucrada en un accidente registrado a la altura aproximada del kilómetro 37.

El hallazgo movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad, que localizaron la unidad siniestrada sin personas en su interior, por lo que hasta el momento se desconoce la identidad y el estado de salud de quienes viajaban en el vehículo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De manera preliminar, se presume que las condiciones del pavimento mojado, derivadas de las lluvias recientes, así como una posible velocidad inadecuada, pudieron haber influido en el percance.

La camioneta presentó daños materiales de consideración y permaneció en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Acciones de la autoridad

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar quién conducía la unidad al momento del percance.

Se espera que los propietarios del vehículo acudan a reclamarlo y proporcionen información que permita esclarecer los hechos.