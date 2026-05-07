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Coahuila

Exhortan a vigilar salud de mascotas ante riesgo de gusano barrenador en Nava

Especialistas recomiendan revisar heridas y acudir al veterinario de inmediato para prevenir complicaciones en animales domésticos y de campo.

Por Alberto Ibarra Riojas - 07 mayo, 2026 - 02:11 p.m.
Exhortan a vigilar salud de mascotas ante riesgo de gusano barrenador en Nava
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      NAVA, COAH.- Habitantes de la región fueron exhortados a mantener vigilancia constante en la salud de sus mascotas y animales de campo ante la presencia del gusano barrenador, una afectación que puede desarrollarse rápidamente si no se detecta a tiempo.

      Especialistas señalaron que perros, gatos y ganado pueden verse afectados, principalmente cuando presentan heridas abiertas, por lo que recomendaron revisar continuamente a los animales y atender cualquier lesión para evitar complicaciones.

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      Indicaron que, aunque este padecimiento representa un riesgo para la salud animal, puede ser curable si se detecta de manera temprana y se brinda atención adecuada por parte de un médico veterinario.

      La recomendación para la población es acudir de inmediato con especialistas ante cualquier comportamiento inusual o señal de alerta, con el fin de proteger el bienestar de los animales y prevenir mayores afectaciones.

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