Exhortan a vigilar salud de mascotas ante riesgo de gusano barrenador en Nava

NAVA, COAH.- Habitantes de la región fueron exhortados a mantener vigilancia constante en la salud de sus mascotas y animales de campo ante la presencia del gusano barrenador, una afectación que puede desarrollarse rápidamente si no se detecta a tiempo.

Especialistas señalaron que perros, gatos y ganado pueden verse afectados, principalmente cuando presentan heridas abiertas, por lo que recomendaron revisar continuamente a los animales y atender cualquier lesión para evitar complicaciones.

Indicaron que, aunque este padecimiento representa un riesgo para la salud animal, puede ser curable si se detecta de manera temprana y se brinda atención adecuada por parte de un médico veterinario.

La recomendación para la población es acudir de inmediato con especialistas ante cualquier comportamiento inusual o señal de alerta, con el fin de proteger el bienestar de los animales y prevenir mayores afectaciones.