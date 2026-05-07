Persisten retrasos en recepción de carbón en Nava

NAVA, COAH.- Transportistas de la Región Carbonífera continúan enfrentando problemas por retrasos en la recepción de carbón en la planta 1 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que afecta las operaciones y los tiempos de traslado.

De acuerdo con operadores, al menos cuatro camiones permanecieron estacionados desde la tarde del miércoles debido a la lenta atención en los patios y a la falta de maquinaria para agilizar las maniobras de descarga.

Señalaron que esta problemática no es nueva, ya que anteriormente alrededor de 15 unidades también resultaron afectadas por demoras similares, provocando afectaciones en el trabajo diario de quienes realizan el transporte de carbón.

Los transportistas esperan que se mejoren las condiciones operativas en la planta para evitar mayores retrasos y reducir las afectaciones en las actividades del sector carbonero.