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Coahuila

Arranca Liga Municipal de Voleibol Mixto Interbarrial en Nava

Equipos de distintos sectores participaron en la jornada inaugural, que reunió a familias y aficionados en un ambiente de convivencia y deporte.

Por Alberto Ibarra Riojas - 07 mayo, 2026 - 02:05 p.m.
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      NAVA, COAH.- Entre porras, convivencia familiar y entusiasmo deportivo, dio inicio la Liga Municipal de Voleibol Mixto Interbarrial en la cancha de la colonia Del Valle, donde jugadores de distintos sectores del municipio arrancaron la nueva temporada.

      La nueva temporada de voleibol en Nava reúne a equipos de diversas colonias, fomentando la integración comunitaria.

      En el torneo participan los equipos Inalcanzables, La Rivera, 2 de Agosto, Suterm y Escuelita Nava, quienes competirán en encuentros que buscan promover la activación física y la integración entre jóvenes y adultos.

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      El torneo busca promover la activación física y la convivencia entre jóvenes y adultos en la localidad.

      Durante la jornada inaugural, familias y aficionados acudieron para apoyar a los equipos y disfrutar de un ambiente de sana convivencia, fortaleciendo el interés por el deporte local y la participación comunitaria.

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      La jornada inaugural atrajo a familias y aficionados, fortaleciendo el interés por el deporte local.

      Este tipo de actividades continúan consolidándose como espacios recreativos para la población, fomentando la convivencia entre colonias y el impulso a disciplinas deportivas en Nava.

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