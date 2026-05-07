En la Villa de San Juan realiza UTRC Open House 2026

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La UTRC realizó el Open House recibiendo a estudiantes de preparatoria para que conozcan la oferta educativa que ofrece dicho plantel, informó el rector, Dr. Sergio Villarreal Cárdenas.

Dijo que, así es como continúan con la promoción de carreras académicas, realizando además la visita del Aula Móvil en diferentes planteles, ofertando todo lo que tiene la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera para los nuevos egresados.

La UTRC busca atraer a nuevos estudiantes con su oferta educativa y modelo académico.

Tras acudir a las escuelas de educación media superior de la Carbonífera, el entrevistado mencionó que, trasladaron a los jóvenes a la UTRC para que conozcan las instalaciones, los laboratorios, las aulas, los talleres, y el equipo docente así como el modelo educativo.

La población estudiantil de momento es de 850 jóvenes graduando 250 estudiantes, esperando obtener para nuevo ingreso algunos 400 jóvenes más, rebasando la cifra de más de mil estudiantes en el próximo ciclo escolar, destacó.

Durante el Open House, los jóvenes conocieron las instalaciones y el equipo docente de la UTRC.

Cabe señalar, visitaron la UTRC, estudiantes del Instituto Adolfo E. Romo de Múzquiz, quienes recorrieron las instalaciones, conocieron las carreras académicas que se imparten y, vivieron de cerca la experiencia universitaria.

A través de actividades y demostraciones, descubrieron el modelo educativo correspondiente al 60 % práctico y el 40 % teórico, así como las oportunidades de doble titulación y movilidad.