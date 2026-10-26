Transportistas de Coahuila se suman al paro nacional por seguridad en carreteras

Transportistas de la región Sureste de Coahuila se incorporaron este lunes al paro nacional del sector para exigir al Gobierno Federal mayor seguridad en las carreteras, reparación de vías, revisión de estímulos fiscales, ampliación de seguros contra robo y ajustes relacionados con la jornada laboral de 40 horas para operadores de carga.

La movilización inició alrededor de las 8:00 horas sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura de la empresa Kimberly-Clark, donde los conductores se concentraron antes de avanzar hacia los límites con Nuevo León.

Posteriormente, las unidades regresaron en dirección a la caseta de La Carbonera, entre Ramos Arizpe y Arteaga, donde los participantes permanecerían a la espera de instrucciones para concluir el paro.

Inseguridad en las carreteras

Juan Manuel Ramos Cantú, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Saltillo, estimó que alrededor de mil unidades participarían en Coahuila, distribuidas entre Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Monclova.

El representante transportista advirtió que la inseguridad en las carreteras representa un riesgo directo para los operadores, además de ocasionar pérdidas económicas y dificultades para el traslado de mercancías.

Como ejemplo de la gravedad del problema, señaló que al menos cuatro operadores de vehículos pesados originarios de Coahuila han muerto mientras transitaban por entidades con altos niveles de violencia.

Añadió que otros conductores han sido privados ilegalmente de la libertad y agredidos físicamente durante el robo de sus camiones. "Ya es inaceptable. Son personas que están trabajando y exponiendo su vida para mover la mercancía", expresó. Ramos Cantú explicó que las agresiones pueden incluir golpes, amenazas y retenciones durante varias horas.

En algunos casos, relató, los delincuentes amarran a los operadores y los abandonan en lugares apartados antes de llevarse las unidades. Indicó que las amenazas pueden continuar después de los ataques, pues algunos responsables fotografían las identificaciones de los conductores y los intimidan para evitar que presenten denuncias ante las autoridades.

Demandas del sector transportista

La violencia también dificulta la disponibilidad de personal para el autotransporte. De acuerdo con el delegado de Canacar, en México existe un déficit aproximado de 90 mil operadores de carga, una problemática a la que contribuye el temor de los trabajadores a exponerse a estos riesgos.

En cuanto a los delitos contra el sector, Ramos Cantú calculó que en el país ocurren alrededor de 15 robos diarios de unidades de carga, principalmente en Querétaro, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Veracruz.

Con la movilización, los transportistas buscan que las autoridades federales atiendan sus exigencias y fortalezcan las medidas de protección en las carreteras nacionales. También demandan revisar las condiciones fiscales, laborales y de aseguramiento que enfrenta la actividad.