Rescatan a joven que intentó suicidarse

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Un joven de 23 años fue rescatado por elementos de Misión Bomberos, luego de que presuntamente intentara quitarse la vida al subir a un papalote ubicado en unas parcelas del ejido Sauceda del Naranjo.

Los hechos se registraron la noche del domingo, cuando el joven, identificado como Ángel N., se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol y subió a la estructura con la intención de arrojarse.

Una familiar del joven se percató de la situación y solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia para evitar que ocurriera una tragedia.

Elementos de Misión Bomberos acudieron al lugar y realizaron las maniobras necesarias para rescatar al hombre, quien finalmente fue puesto a salvo.

La intervención de los rescatistas permitió evitar que el incidente tuviera consecuencias fatales y, hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud del joven.

Acciones de la autoridad

De igual forma, se desconocen las causas que lo llevaron a poner en riesgo su vida. Este caso como muchos otros ponen en alerta a las instituciones de salud para brindar atención a quien lo necesite.