Persisten problemas de abasto de agua en Allende; continúan repartos con pipas

ALLENDE, COAH. – Habitantes de diversas colonias de Allende continúan enfrentando dificultades para acceder de manera regular al servicio de agua potable, situación que ha obligado a mantener el abastecimiento mediante pipas en distintos sectores del municipio.

De acuerdo con información difundida por el Ayuntamiento, las rutas de distribución atienden colonias como Las Granjas, Presidentes, Parques, Barrio del Hacha y parte del sector poniente de la ciudad, donde familias requieren apoyo para cubrir necesidades básicas en sus hogares.

La falta de agua potable afecta la higiene y la alimentación de las familias en Allende.

Aunque las autoridades municipales presentan el reparto de agua como una acción de atención ciudadana, para muchos vecinos la medida evidencia que el problema de fondo persiste y que aún no se cuenta con una solución permanente que garantice el suministro continuo del servicio.

La falta de agua afecta actividades cotidianas como la preparación de alimentos, la higiene personal, la limpieza de viviendas y el almacenamiento del recurso, especialmente durante la temporada de altas temperaturas, cuando aumenta el consumo doméstico.

Las autoridades municipales distribuyen agua mediante pipas, pero la solución es temporal.

Mientras continúan los recorridos de abastecimiento, habitantes de los sectores afectados esperan mejoras en la infraestructura hidráulica y acciones que permitan reducir la dependencia de las pipas para acceder a un servicio considerado esencial para la población.

Los vecinos de Allende piden mejoras en la infraestructura hidráulica para un suministro regular.

Las familias señalan la necesidad de una solución estructural que asegure el suministro regular de agua potable en todo el municipio.