Alfredo Paredes gestiona empleos temporales para ex trabajadores de AHMSA en Monclova

Alfredo Paredes informó que busca con autoridades municipales un esquema de empleo temporal y llamó a evitar la politización del conflicto.

El diputado del Distrito 5, Alfredo Paredes, informó que sostuvo un acercamiento con ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), y que se encuentran en gestiones para integrar un esquema de empleos temporales en la Región Centro mientras se resuelve su situación laboral.

Acciones de Alfredo Paredes para apoyar a ex trabajadores de AHMSA

El legislador explicó que ya dialogó con personal del Ayuntamiento de Monclova y con el propio alcalde, Carlos Villarreal, para explorar alternativas que permitan incorporarlos a actividades municipales durante este periodo.

Paredes subrayó que el conflicto deriva de decisiones de la iniciativa privada y de adeudos que la empresa dejó sin cumplir, por lo que es un tema ajeno al gobierno por lo que consideró que la prioridad debe ser atender a los trabajadores y no utilizar su situación con fines partidistas.

"Por más que se pueda politizar el asunto, nos tiene que quedar claro que es un tema que hubo de la iniciativa privada de la empresa que dejó de pagar muchos temas al gobierno", expresó.

Detalles sobre el conflicto laboral en Coahuila

Explicó que, ante los nuevos anuncios de empresas que se instalarán en la región, ya se están generando oportunidades para los trabajadores por lo que se busca abrir alternativas que permitan incorporar a los afectados a esos empleos en cuanto sea posible.