Desmienten supuesto accidente con venado en la Autopista Premier en Coahuila

ALLENDE, COAH. — En las últimas horas circularon en redes sociales y algunos medios locales publicaciones que alertaban sobre un presunto accidente en la Autopista Premier, en el tramo Allende–Nueva Rosita, donde un vehículo habría impactado a un venado, dejando severos daños materiales.

Las imágenes mostraban un automóvil con el parabrisas destrozado y un venado en el interior, lo que llevó a muchos usuarios a creer que el hecho había ocurrido en la región. Sin embargo, tras la verificación realizada por las autoridades competentes y personal de la Autopista Premier, se confirmó que la noticia es completamente falsa.

De acuerdo con los reportes oficiales, las fotografías difundidas corresponden a un accidente ocurrido en Estados Unidos y no en territorio coahuilense. Asimismo, no se registró ningún percance durante la noche de ayer ni en la madrugada de este lunes, por lo que se exhorta a la población a evitar compartir información no verificada que pueda generar alarma entre los ciudadanos.

Las autoridades han instado a la comunidad a ser cautelosa con la información que se comparte en redes sociales. La desinformación puede causar preocupación innecesaria y afectar la percepción de seguridad en la región. Se recomienda siempre verificar la fuente de la información antes de difundirla.