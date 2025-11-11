Familiares exigen suspensión del médico Ramírez Vargas por mala práctica en IMSS

Familiares de los afectados exigieron que el oftalmólogo Ramírez Vargas sea suspendido de toda actividad quirúrgica y advirtieron a los derechohabientes que no acepten ser operados por él mientras continúan las investigaciones.

Juanita del Bosque, familiar de uno de los pacientes afectados, hizo un llamado urgente a las autoridades del Seguro Social en el estado y a la población para detener las cirugías a cargo del médico señalado por presunta mala práctica. "El doctor Ramírez Vargas ya no debe de operar un paciente más, por humanidad, si los directivos de aquí no hacen caso, que los de Saltillo tomen cartas en el asunto".

Indicó que se les ha estado hablando a pacientes que quedaron pendientes de cirugía para que acudan a operarse, ante lo que hizo un llamado a que no acudan y consideren el tema de su salud. "A mi hermano le tuvieron que extirpar el ojo para salvarle la vida, a mi otro hermano se le desprendió la retina, ya no mira con ese ojo, son daños irreversibles".

Pidió a los directivos del IMSS que respondan ante los casos y garanticen atención médica adecuada a quienes confiaron en el programa. "La gente viene buscando salud, no a que los perjudiquen, esto les cambió la vida a muchos, ya no pueden trabajar ni valerse por sí mismos, necesitamos que el IMSS actúe y que traiga oftalmólogos calificados", añadió.

Los manifestantes reiteraron su exigencia para que el médico sea separado del cargo en lo que se lleva a cabo la investigación, pues temen que más derechohabientes puedan resultar afectados.