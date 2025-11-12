Crece la apertura: parejas del mismo sexo eligen Monclova para casarse

MONCLOVA, COAH.- A más de una década de que Coahuila se convirtiera en el primer estado del país en aprobar el matrimonio igualitario sin necesidad de amparos, en la Región Centro este derecho ya se ejerce con naturalidad. Al menos doce parejas del mismo sexo han decidido formalizar su unión civil en los últimos años, según confirmó el coordinador regional del Registro Civil, Edmundo Cabello Meyer.

¿Qué ocurrió?

El funcionario destacó que los enlaces se realizan con total normalidad, sin incidentes ni diferencias en el trato. "Son parejas jóvenes, entre los 20 y 40 años, que llegan con la misma ilusión que cualquier otra. Aquí se les recibe con respeto y se sigue el mismo procedimiento que para cualquier matrimonio", comentó.

Cabello Meyer explicó que incluso algunas de las solicitudes provienen de personas originarias de otros estados, donde aún enfrentan trabas legales o sociales. "Nos ha tocado atender parejas que vienen buscando un lugar donde puedan casarse sin temor ni juicios, y lo encuentran aquí", añadió.

¿Cuál es el proceso para casarse en Monclova?

Para concretar la unión, las parejas presentan los mismos documentos que cualquier ciudadano: acta de nacimiento actualizada, identificación oficial, CURP y dos testigos. Una vez revisado el expediente, se agenda la ceremonia civil, que suele realizarse en un ambiente de respeto y celebración.

El coordinador resaltó que estos casos reflejan el avance social que ha tenido Coahuila en materia de inclusión. "Hoy las familias se forman de distintas maneras, y la sociedad lo ha asumido con madurez. Ya no causa sorpresa ver este tipo de celebraciones", concluyó.